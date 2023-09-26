Губернатор Севастополя предупредил жителей об учениях

"Ориентировочно с 19:00 до 20:00 [мск] в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе Южного мола флот будет проводить тренировки расчетов ППДО", - говорится в сообщении.

Севастополь является главной базой Черноморского флота, город периодически подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины. Так, 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота, никто из гражданских не пострадал. Как сообщали в Минобороны РФ, во время атаки на город система ПВО сбила пять ракет. Вскоре после этого Развожаев поручил усилить работу системы оповещения о воздушных атаках. Оповещения о воздушной тревоге звучали в городе также вечером в понедельник и утром во вторник.