Армия Сербии перебросила бронемашины на границу с Косово

Сербская армия в понедельник начала переброску бронемашин на границу с Косово, пишет сербская газета Blic.

Бронемашины транспортированы в сторону Рашки – области на юго-западе Сербии, граничащей с Косово, пишет Blic, передает «Интерфакс». Газета назвала переброску броневиков подтверждением того, что на севере Косово складывается чрезвычайная ситуация.