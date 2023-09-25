Армия Сербии перебросила бронемашины на границу с Косово
Сербская армия в понедельник начала переброску бронемашин на границу с Косово, пишет сербская газета Blic.
Бронемашины транспортированы в сторону Рашки – области на юго-западе Сербии, граничащей с Косово, пишет Blic, передает «Интерфакс». Газета назвала переброску броневиков подтверждением того, что на севере Косово складывается чрезвычайная ситуация.
В воскресенье премьер непризнанного Косово обвинил сербские власти в убийстве полицейского. В тот же день президент Сербии Александр Вучич сообщил о гибели трех сербов в ходе столкновений в Косово.