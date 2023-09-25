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Появились новые данные об атаковавших штаб Черноморского флота ракетах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали штаб Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе 22 сентября французскими крылатыми ракетами Scalp-EG. Новые данные приводит Telegram-канал Mash.

Издание отмечает, что ракеты разрабатывались по одному проекту с британскими Storm Shadow. Как утверждает Mash, в здание штаба ЧФ угодили две Scalp-EG, однако одна из них не сдетонировала и отлетела в сторону театра имени Луначарского.

Эксперты погрузили устройство на машину и вывезли на полигон, подальше от города. Там французскую крылатую ракету утилизировали. Позднее с обломками других боеголовок поступили схожим образом.

До этого «Коммерсантъ» выяснил, что ракеты, атаковавшие штаб Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе, пустили с двух самолетов Су-24, принадлежащих ВСУ.

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Днем 22 сентября со стороны Украины был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота. Осколок снаряда нашли недалеко от театра Луначарского. По данным Минобороны, в ходе отражения атаки на Севастополь cредства противовоздушной обороны сбили пять ракет.

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