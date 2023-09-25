В Казахстане прокомментировали возможность выхода из ОДКБ

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров опроверг появившуюся в СМИ информацию о планах страны выйти из ОДКБ . Об этом сообщает Tengrinews.

В СМИ появилась информация, что Казахстан и Армения ведут консультации по линии правительств и спецслужб о выходе из ОДКБ. Премьер Армении Никол Пашинян ранее заявил, что структуры внешней безопасности, в которых состоит Армения, оказались неэффективны. По его словам, это продемонстрировала ситуация в Нагорном Карабахе и нападения Азербайджана.