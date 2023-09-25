В Казахстане прокомментировали возможность выхода из ОДКБ
Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров опроверг появившуюся в СМИ информацию о планах страны выйти из ОДКБ. Об этом сообщает Tengrinews.
Казахстан входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вместе с Россией, Армений, Белоруссией, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.
В СМИ появилась информация, что Казахстан и Армения ведут консультации по линии правительств и спецслужб о выходе из ОДКБ. Премьер Армении Никол Пашинян ранее заявил, что структуры внешней безопасности, в которых состоит Армения, оказались неэффективны. По его словам, это продемонстрировала ситуация в Нагорном Карабахе и нападения Азербайджана.
«Информация распространяется, что якобы Казахстан и Армения ведут переговоры. Это не соответствует действительности», - так прокомментировал сообщения СМИ Смадияров.
Он подчеркнул, что несколько дней назад главы МИД стран ОДКБ провели совещание, на котором обсуждались пути развития организации.
«Поэтому мы работаем в этом направлении», - заключил дипломат.