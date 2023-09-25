Названы слабые места американского танка Abrams

"Кроме того, "Абрамс" очень прожорливый в топливе, и если будет сложно уничтожить сам танк, то надо бить по его инфраструктурным коммуникациям, в первую очередь по подвозу топлива, чтобы у украинцев был постоянный дефицит топлива на фронте и они не могли заправлять "Абрамсы", - сказал Живов.