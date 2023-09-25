Российские миротворцы доставили гуманитарный груз мирному населению Карабаха

Российские миротворцы доставили 190 тонн продовольствия и горюче-смазочных материалов мирному населению Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Министерство обороны России в Telegram.

Кроме того, российские военные сопроводили перевозку 70 человек из Мартунинского района в Степанакерт.

Также в расположении миротворческого контингента остаются 715 мирных жителей, в том числе 402 ребенка, которым организовали размещение, питание и оказание медицинской помощи.