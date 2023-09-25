В ходе учений НАТО в Литве отрепетируют мобилизацию местных резервистов

Систему мобилизации военнообязанных, зачисленных в резерв, намереваются испытать в ходе стартовавших сегодня в Литве штабных учений НАТО «Бастион Перкунаса». Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на информацию командования армии республики.

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«Часть военнообязанных граждан Литвы, из числа занесенных в активный армейский резерв, получит уведомление о необходимости выполнения воинского долга, если в республике будет объявлена мобилизация», указывается в релизе.

Учениями будет затронут Алитусский регион на юге Литвы. Как подчеркнул начальник Генштаба генерал-майор Миндаугас Степонавичюс, в ходе маневров, которые продлятся до 29 сентября, будет на практике проверено взаимодействие между армейским командованием и государственными и муниципальными ведомствами. В учениях «Бастион Перкунаса» принимает участие национальный центр по управлению кризисами, Минобороны, МВД, Министерство здравоохранения, Министерство энергетики, Соцмин, а также чиновники восьми муниципалитетов страны.