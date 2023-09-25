МО РФ: на аэродроме Долгинцево в уничтожен украинский МиГ-29

ВС РФ уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

На прошлой неделе в МО РФ также сообщили о поражении МиГ-29 на аэродроме Долгинцево. Тогда самолет поразил российский ударный дрон.

Также в Минобороны сообщили о ночном ударе по пунктам дислокации иностранных наемников и подготовки украинских диверсантов.

В сводке о проведении спецоперации говорится и о серьезных потерях украинской стороны на нескольких направлениях. По данным ведомства, только на Донецком направлении они превысили 445 человек за сутки.