ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ
В Минобороны России заявили, что российские войска поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ.
Об этом говорится в заявлении ведомства.
«Нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам 105-й, 122-й бригад территориальной обороны в районах населённого пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики и города Херсона», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по пунктам иностранных наёмников и диверсантов ВСУ.