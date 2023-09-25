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ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ.

ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ
© РИА Новости

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам 105-й, 122-й бригад территориальной обороны в районах населённого пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики и города Херсона», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по пунктам иностранных наёмников и диверсантов ВСУ.