В Приднестровье нашли новые фрагменты ракеты от комплекса С-300

Жители непризнанного Приднестровья обнаружили новые фрагменты зенитной ракеты от комплекса С-300. Об этом сообщило местное агентство Новости Приднестровья.

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Прибывшие на место специалисты установили, что это топливный бак и маршевый двигатель ракеты С-300.

Как ранее сообщали в МВД Приднестровья, в понедельник фрагмент ракеты в огороде обнаружил житель села Кицканы. По его словам, звук падения тяжелого предмета он услышал около двух часов ночи. Информация о жертвах или разрушениях не поступала.