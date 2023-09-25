Первая партия танков Abrams прибыла на Украину раньше запланированного срока и должна помочь в контрнаступлении украинских войск. Об этом со ссылкой на представителей Минобороны США пишет The New York Times.

Источники издания заявили, что танки были доставлены на Украину «на несколько месяцев раньше запланированного срока».

При этом два американских чиновника, говоривших на условиях анонимности, отметили, что в ближайшие месяцы будут отправлены новые партии танков M1 Abrams. Однако источники издания не уточили, сколько американских танков уже находится на Украине.

Украинские официальные лица отказались от комментариев, отмечается в статье.

В минувшем январе Пентагон анонсировал поставку Киеву 31 танка Abrams в экспортной версии (без секретных приборов и снаряжения). В марте сообщалось, что передача танков будет ускорена.

Пентагон также объявил о новом крупном пакете военной помощи Украине. В него вошли боеприпасы для ранее поставленных ЗРК, САУ и различной бронетехники. Кроме того, было принято решение отправить снаряды с обедненным ураном, которые используются танками Abrams.