ВС РФ впервые за 30 лет запустили ракеты в четырех средах

Вооруженные силы России впервые за 30 лет произвели одновременный пуск ракет в четырех средах: с воздуха, с моря, с берега и из-под воды, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителей пресс-службы Тихоокеанского флота РФ. По данным отдела информационного обеспечения флота, пуски проводились в рамках учений «Финвал-2023». Они проходили в акватории Чукотского и Берингова морей.

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Впервые в новейшей истории была проведена одновременная ракетная стрельба сразу в четырех средах: с моря, с берега, из-под воды и с воздуха, — заявили в пресс-службе.

Учения по защите коммуникаций Северного морского пути проходили под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. Участие в них принимали около 10 тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники, в том числе надводных кораблей, подводных лодок, кораблей обеспечения, самолетов и вертолетов. В понедельник, 25 сентября, Минобороны РФ объявило об окончании учений.