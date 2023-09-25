В Приднестровье нашли обломки ракеты С-300
Над территории Приднестровья в понедельник, 25 сентября, произошел взрыв. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Олега Белякова, после этого в селе Кицаны нашли ракетные обломки С-300.
По его словам, «серьезный» взрыв прозвучал в 0:54 мск. Обломки ракеты упали на территории Приднестровья «в зоне безопасности» в селе Кицканы по улице Юности. На место выехали саперы и полиция, а также военные наблюдатели совместных миротворческих сил — они нашли в одном из огородов нашли боевую часть ракеты С-300. На ней обнаружили элементы сохранившейся маркировки — по ним удалось установить, что это ракета образца 1968 года.
Обломки уже изъяли. Происшествие обсудят на ближайшем заседании ОКК.
Напомним, что в феврале 2023 года патруль пограничной полиции Молдавии обнаружил на территории граничащего с Украиной Бричанского района обломки ракеты. Кому принадлежит ракета, ведомство не уточняло. Это был четвертый подобный инцидент в Молдавии с начала спецоперации.