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На подлёте к Брянску уничтожен украинский беспилотник

На подлёте к Брянску уничтожен украинский беспилотник. Пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз.

На подлете к Брянску уничтожен украинский беспилотник
© RT на русском

«Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен на подлёте к городу Брянску силами ПВО Министерства обороны», — сказал он.

Оперативные службы работают на месте, отметил губернатор.

Он поблагодарил подразделения ПВО за работу.

Также в Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник самолётного типа, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.