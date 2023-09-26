На подлете к Брянску уничтожен украинский беспилотник

На подлёте к Брянску уничтожен украинский беспилотник
На подлёте к Брянску уничтожен украинский беспилотник. Пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен на подлёте к городу Брянску силами ПВО Министерства обороны», — сказал он.
Оперативные службы работают на месте, отметил губернатор.
Он поблагодарил подразделения ПВО за работу.
Также в Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник самолётного типа, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.