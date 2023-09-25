В ДНР прокомментировали новые поставки боевой техники украинским военным
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что новые поставки техники Вооруженным силам Украины были прогнозируемы, но кардинально не скажутся на ходе военных действий. Об этом сообщается в эфире "Россия 24".
"Для нас это не удивительно, что противник пока идет по пути наращивания потенциала и повышения градуса - я говорю не только о вооруженных формированиях Украины, я говорю и о западном кураторстве", - подчеркнул врио главы ДНР.
По словам Пушилина, сейчас не наблюдается предпосылок, что поставки вооружений украинским военным сократятся в ближайшее время.
"Поэтому для нас это прогнозируемо, к сожалению", - обратил внимание Пушилин.
Врио главы республики считает, что говорить, что выделение Киеву военной помощи странами Запада не отобразится на безопасности военнослужащих и гражданского населения, было бы неправильным.
"Сможет это переломить ход военной операции? Конечно же, нет", - заключил он.
До этого Пушилин отмечал, что Артемовск подвергается хаотичным обстрелам ВСУ, ситуация складывалась горячая.