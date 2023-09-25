Sky News: ракеты ATACMS могут оказаться на черном рынке после их передачи ВСУ

В Великобритании заявили об угрозе для ракет ATACMS на Украине
Существует опасность, что баллистические ракеты ATACMS, которые США могут передать Украине, окажутся на черном рынке. Об этом заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл, пишет РИА Новости.
«Каждый раз, когда оружие передается Украине, есть шанс, что какая-то часть окажется на черном рынке», - заявил он в эфире Sky News.
Шон Белл также обратил внимание на то, что ATACMS способны наносить удары вглубь российской территории, и в случае такого их применения возможна серьезная эскалация конфликта.
США не хотят обострения ситуации и рассчитывают получить обещания от Киева, что ракеты не будут использованы подобным образом, уверен эксперт.
Ранее издание NBC News сообщило о том, что президент США Джо Байден одобрил поставку Украине партии ракет ATACMS. При этом точная дата их передачи не называлась.
В свою очередь бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заметил, что радиус действия ракет составляет порядка 305 км и комплексы смогут поразить цели в глубине российской территории только в том случае, если подойдут к линии противостоянии на максимально близкое расстояние. Однако там их уничтожат российские дроны, считает эксперт.