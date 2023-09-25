Sky News: ракеты ATACMS могут оказаться на черном рынке после их передачи ВСУ

Существует опасность, что баллистические ракеты ATACMS, которые США могут передать Украине, окажутся на черном рынке. Об этом заявил вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл, пишет РИА Новости.

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«Каждый раз, когда оружие передается Украине, есть шанс, что какая-то часть окажется на черном рынке», - заявил он в эфире Sky News.

Шон Белл также обратил внимание на то, что ATACMS способны наносить удары вглубь российской территории, и в случае такого их применения возможна серьезная эскалация конфликта.

США не хотят обострения ситуации и рассчитывают получить обещания от Киева, что ракеты не будут использованы подобным образом, уверен эксперт.

Ранее издание NBC News сообщило о том, что президент США Джо Байден одобрил поставку Украине партии ракет ATACMS. При этом точная дата их передачи не называлась.