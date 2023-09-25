В Приднестровье упали обломки ракеты С-300
В селе Кицканы в Приднестровье упали обломки ракеты С-300, сообщил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии региона Олег Беляков. По его словам, перед этим прогремел взрыв. Он отметил, что снаряд упал в огород, пострадавших и разрушений нет, передает Telegram-канал «Приднестровец».
После взрыва, который слышали жители Кицкан, Тирасполя и Бендер примерно в час ночи, на территорию Приднестровья упали обломки ракеты С-300 образца 1968 года. Сам взрыв произошел в воздухе. В село Кицканы, куда упали обломки, немедленно выехали саперы и представители следственных органов. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Ракета упала в огород. Боевая часть ракеты вошла в грунт, но не разорвалась, — рассказал Беляков.
Он подчеркнул, что вопрос о ракете на территории Приднестровья будет обсуждаться в Объединенной контрольной комиссии, поскольку Кицканы относятся к Зоне безопасности.