В России призвали атаковать украинские мосты в ответ на удары по Севастополю

В ответ на удары по Севастополю со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо нанести удары по логисте противника. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. Он подчеркнул, что разрушение мостов будет серьезной потерей для ВСУ, поскольку усложнится подвоз техники и резервов на места дислокации украинских войск.

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Собеседник напомнил, что недавний разгром путепроводов через реки Оскол и Жеребец под Купянском уже существенно усложнили логистику ВСУ.

"Проблемы сразу начались у украинцев. А если выбить пару-тройку мостов через Днепр? Во визгу-то будет. Правда, это не такая простая задача - мост затейливая цель. Его совсем не так просто развалить ракетой", - отметил Тимошенко.

Что касается превентивных мер, по его словам, необходимо тщательнее работать над выстраиванием противовоздушной обороны.