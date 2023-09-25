НАТО выделит миллиард долларов на техническое противостояние Китаю

«Существует нехватка венчурного капитала для глубоких технологий, особенно в Европе. Мы хотели предоставить больше капитала с нашей стороны для инвестирования в эти компании, чтобы им не пришлось обращаться к китайским инвесторам», — сообщил помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил.