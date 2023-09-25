Силы Тихоокеанского флота завершили тактические учения в Арктике

«Арктику не случайно называют мировой кладовой. Задача Военно-морского флота, непосредственно Тихоокеанского флота и Северного флота - обеспечить безопасную экономическую деятельность России в русской Арктике, а также безопасность нашего транспортного коридора Севморпуть для его безопасного использования. В первую очередь - обеспечение экономической деятельности РФ. Хочу сказать, что силы и средства у нас есть, учения мы проводили и будем проводить», - подчеркнул он.