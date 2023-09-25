Индия и США проведут военные учения на Аляске

По информации Минобороны Индии, страны запланировали проведение учений на Форт-Уэйнрайт в Аляске. Они пройдут с 25 сентября по 8 октября, в них примут участие 350 военных из индийского маратхского полка легкой пехоты и первый батальон 24-го пехотного полка ВС США.