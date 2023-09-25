Индия и США проведут военные учения на Аляске
По информации Минобороны Индии, страны запланировали проведение учений на Форт-Уэйнрайт в Аляске. Они пройдут с 25 сентября по 8 октября, в них примут участие 350 военных из индийского маратхского полка легкой пехоты и первый батальон 24-го пехотного полка ВС США.
Главной задачей будет изучение и испытание интегрированной боевой группы в экстремальных климатических условиях. График учений будет охватывать все операции, связанные с поддержанием мира. Учения предусматривают и операции по оказанию гумпомощи и помощи при ЧС.
Напомним, что экс-премьер Словакии Роберт Фицо выступил против поддержки Киева.