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Индия и США проведут военные учения на Аляске

По информации Минобороны Индии, страны запланировали проведение учений на Форт-Уэйнрайт в Аляске. Они пройдут с 25 сентября по 8 октября, в них примут участие 350 военных из индийского маратхского полка легкой пехоты и первый батальон 24-го пехотного полка ВС США.

Индия и США проведут военные учения на Аляске
© РИА Новости

Главной задачей будет изучение и испытание интегрированной боевой группы в экстремальных климатических условиях. График учений будет охватывать все операции, связанные с поддержанием мира. Учения предусматривают и операции по оказанию гумпомощи и помощи при ЧС.

Напомним, что экс-премьер Словакии Роберт Фицо выступил против поддержки Киева.