Военный корреспондент RT Влад Андрица сообщил, что Вооружённые силы Украины активизировались в Марьинке в Донецкой Народной Республике.

По его словам, ежедневно украинская армия совершает по несколько вылазок.

Кроме того, в районе этого населённого пункта российские командиры фиксируют появление РСЗО «Град» у ВСУ.

«Много 155-мм калибра снарядов, «три топора», «три семёрки» работают регулярно», — сказал военкор.