Пять российских бойцов отбили атаку 12 украинских штурмовиков под Урожайным на южнодонецком направлении и обратили их в бегство. Об этом сообщает Минобороны России.

Атаку ВСУ отражало подразделение 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под командованием заместителя командира взвода с позывным "Большой".

Как рассказали сами бойцы, за день украинские штурмовики дважды пытались атаковать опорный пункт ВС РФ превосходящими силами. Первая атака была отбита быстро. Однако во второй раз 12 военных ВСУ, несмотря на минометный огонь, все же добрались до опорника и начался контактный бой.

Основной натиск штурма принял на себя командир подразделения с позывным "Большой".

"На протяжении всего боя он находился на виду у противника и вел прицельный огонь", - пояснили в Минобороны.

Еще двое бойцов били по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей. Кроме того, в ходе боя двое российских военных получили ранения, но продолжили держать оборону.

По словам замкомвзвода, когда украинские военные стали отступать, по ним начал работать миномет.

"Пробить нашу оборону штурмовикам ВСУ оказалось не по силам. Несмотря на численное превосходство, они были вынуждены отступить", - пояснили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что за мужество и профессионализм военнослужащие были удостоены орденов Мужества.