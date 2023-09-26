ВС РФ поразили склад ВСУ с тремя тысячами тонн боеприпасов

«В понедельник крылатой ракетой нанесен удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов ВСУ в районе Киселевки Херсонской области», — передает Минобороны России в своем telegram-канале. Отмечается, что после попадания ракеты были уничтожены 12 ангаров. В них хранились более трех тысяч тонн боеприпасов.