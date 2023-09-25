Мобилизация: последние новости на сегодня 25 сентября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 25 сентября 2023, в материале «Рамблера».

В Пятигорске вручили награды участвовавшим в СВО росгвардейцам

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии получили награды за мужество и героизм, проявленные, в том числе в ходе специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Церемония состоялась перед открытием ведомственной региональной выставки «День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства» в парке Победы Пятигорска.

Были награждены, в том числе за участие в спецоперации, около 15 человек.

На выставке было представлено более 100 образцов современной военной и специальной техники Росгвардии. Военные повара ведомства развернули полевые кухни и угостили всех желающих солдатской кашей.

Военнослужащие ЦВО, проходящие военную службу по призыву, продолжают обучение в учебных центрах Минобороны России

В Ульяновском межвидовом региональном учебном центре российских войск связи и в других учебных центрах на территории Центрального военного округа проводятся занятия с военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, сообщает Министерство обороны РФ.

Они обучаются выполнению задачи на унифицированных командно-штабных машинах, оснащенных приборами российской спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС; цифровых комплексах связи и другой современной технике, стоящей на вооружении армии России.

Региональный учебный центр войск связи готовит специалистов по 11 военно-учетным специальностям.

В ДНР ввели военную цензуру на почтовые отправления и телефонные переговоры

Военная цензура на почтовые отправления, сообщения в Сети и телефонные разговоры введена в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на указ главы республики Дениса Пушилина.

По его словам, порядок ее осуществления разработают УФСБ по региону, Минсвязи республики и Мининформ ДНР.