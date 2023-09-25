Южная Корея и США начали военно-морские учения в Японском море

Военные Республики Корея и США начали морские учения с привлечением девяти кораблей в Японском море с целью отработки борьбы с "ракетными и ядерными угрозами" со стороны КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские ВМС.

Учения будут идти три дня и продлятся до 27 сентября. К маневрам привлекли два самолета и девять кораблей, включая две южнокорейские подводные лодки и эсминец "Юльгок Ли И". Как заявили в южнокорейских ВМС, учения включают отработку борьбы с подводными лодками и боевые стрельбы.

"Учения дадут возможность эффективно сдерживать и ответить на ракетные и ядерные угрозы со стороны Севера и укрепить совместную оборону", - заявил контр-адмирал Ким Ин Хо, которому поручено командовать южнокорейской стороной на учениях.