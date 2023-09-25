Финнов озадачили маневры российского флота в Балтике

Пуск ракет в Балтийском море не является обычным делом в ходе учений ВМФ России, сообщает Ilta-Sanomat со ссылкой на старшего преподавателя кафедры военно-морских наук в Университете национальной обороны Финляндии Ансси Мункки.

По его словам, явление не уникальное, но такое происходит не каждый год. Так он прокомментировал прошедшие стрельбы. Эксперт указал, что, как правило, с отработкой пуска ракет связано множество факторов, среди которых технические и учебные причины.

Как заявил председатель комитета обороны финского парламента Юкки Копра, при желании с помощью военно-морских учений Москва могла бы оказать давление на Финляндию. Проведение учений в специальных зонах может затруднить вхождение судов в финские порты.

По словам парламентария, ограничение судоходства в районах учений является общемировой практикой. В Минобороны России заявили, что за сохранностью боеприпасов следят десяток кораблей. В связи с перестрелками морскому и воздушному движению также были сделаны соответствующие уведомления об опасности.

В ходе учений российский ракетный корвет «Стойкий» произвел стрельбу по воздушной цели ракетой ЗРК «Редут». По словам Мункки, на опубликованном видео видно, что корвет выпустил противоводную ракету Х-35 по морской цели. По его словам, это многоцелевая ракета, которую можно запускать с корабля или самолета. Преподаватель описывает Х-35 как легкую, но разрушительную крылатую ракету. Его запас хода составляет 130–260 километров в зависимости от версии. Боевой заряд весит 145 килограммов.