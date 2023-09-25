На Украине сообщили о пятой серии взрывов и пожаре в Одессе

Пятая за ночь серия взрывов прозвучала в Одессе, сообщает украинский телеканал «Общественное», Также, по его данным, вторая серия взрывов была слышна в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

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В Одессе снова слышны взрывы. <...> В Кривом Роге в Днепропетровской области повторно раздаются взрывы, — говорится в сообщении телеканала.

В свою очередь издание «Зеркало недели» отметило, что в Одессе произошел пожар, огнем охвачено здание.

Ранее сообщалось, что в Одесской области Украины была объявлена воздушная тревога. Также стало известно о двух сериях взрывов в Одессе.

23 сентября СМИ также сообщали о взрыве в Одессе. Воздушная тревога тогда была объявлена в Одесской и Николаевской областях.