"Известия": разведывательно-штурмовые соединения создадут во всех армиях

В Вооруженных силах РФ будут сформированы разведывательно-штурмовые бригады, которые предназначены для штурма укреплений и ведения разведки в ближайшем тылу противника. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны России.

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По данным издания, бригады войдут в состав как общевойсковых армий, а также только сформированных армейских корпусов. При этом организационно-штатная структура данных бригад не раскрывается. Бригады получат собственные танки, легкую бронетехнику, артиллерию, а также ряд беспилотных летательных аппаратов.