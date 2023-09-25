"Известия": разведывательно-штурмовые соединения создадут во всех армиях
В Вооруженных силах РФ будут сформированы разведывательно-штурмовые бригады, которые предназначены для штурма укреплений и ведения разведки в ближайшем тылу противника. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны России.
По данным издания, бригады войдут в состав как общевойсковых армий, а также только сформированных армейских корпусов. При этом организационно-штатная структура данных бригад не раскрывается. Бригады получат собственные танки, легкую бронетехнику, артиллерию, а также ряд беспилотных летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что российские беспилотники, начиненные взрывчаткой, вывели из строя два из 10 шведских танков Stridsvagn (Strv) 122 на востоке Украины. В настоящее время эти бронемашины, модификация немецкого Leopard 2A5, считаются лучшими танками в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметил журнал Forbes.