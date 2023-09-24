ВКС России нанесли удар по железнодорожному составу с техникой ВСУ в тылу

Воздушно-космические силы РФ нанесли мощный удар по железнодорожному составу, который в тылу перевозил технику Вооруженных сил Украины. Видео удара по эшелону опубликовал Telegram-канал "Изнанка".

Запись, судя по всему, по традиции велась с беспилотника. На ней видно, как по остановившемуся составу ударяет бомба, после чего хвостовую часть окутывает густой дым. Возле эшелона находится военнослужащие, которые после удара разбегаются.

Канал военкоров "Русской весны" отмечает, что, вероятно, удар наносился российской авиацией при помощи бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).