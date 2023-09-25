País: ВСУ дали «зеленый свет» на использование западного оружия в Крыму

Страны Запада дали украинскому командованию «зелёный свет» на использование западного оружия для ударов по территории Крыма.

Об этом пишет газета El País со ссылкой на источники.

«Союзники по НАТО дали зелёный свет на использование поставленного ими оружия (в Крыму. — RT)», — говорится в публикации.

Как пишет газета, украинская армия уже использует ракеты Storm Shadow. Отмечается, что по Севастополю ударили именно этим оружием.

22 сентября глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что украинские военные атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе, возле театра Луначарского упал осколок.