Российские военные раскрыли подробности уничтожений танков Leopard в ЛНР

Российские военные Западного военного округа (ЗВО) раскрыли подробности уничтожения двух немецких танков Leopard под Стельмаховкой в Луганской народной республике (ЛНР). По словам разведчика 1-й гвардейской танковой армии, бронемашины были поражены при помощи артиллерии и беспилотника «Ланцет», передает РИА Новости.

© MOD Russia / Globallookpress.com

Военнослужащий пояснил, что противник выдвигался на огневые позиции в ночное время, и как только танки заняли рубежи для нанесения огневого поражения, по ним был открыт артиллерийский огонь.

Первый танк был подбит снарядом в гусеничный каток, второй пытался уехать с позиции, но застрял. Экипажи покинули свои машины и скрылись, добавил разведчик.

Как только позволила погода, российские военные нанесли по танкам удар беспилотником «Ланцет» и уничтожили оба. Украинские бойцы попытались эвакуировать подбитую технику, однако артиллеристы не позволили им этого сделать, наблюдая за участком с дронов.

Когда эвакуационная группа в составе еще одного Leopard и советского танка приблизилась к машинам, разведка передала координаты расчеты реактивной системы залпового огня «Град», которая нанесла удар. Эвакуация закончилась бегством противника.