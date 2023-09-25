«Как вы думаете, как ВСУ потеряли 71 тысячу военных всего за три месяца боев? Легкие стычки? Периодические столкновения? Перестрелки? Нет, их уничтожили в ходе тяжелых столкновений», — сказал экс-разведчик.

Ранее Риттер заявил, что представители НАТО помогли военным ВСУ при подготовке ракетного удара по зданию штаба Черноморского флота в Крыму 22 сентября. Он подчеркнул, что удар не мог произойти без участия Великобритании и США, и напомнил о присутствии американского самолета-наблюдателя в воздушном пространстве Черного моря в день атаки на штаб.