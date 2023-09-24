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Риттер: удар по штабу ЧФ в Крыму помогла нанести НАТО

Украинские военные нанесли удар по зданию штаба Черноморского флота в Крыму при помощи НАТО, рассказал в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Экс-разведчик США: удар по штабу ЧФ в Крыму помогла нанести НАТО
© РИА Новости

«Удар по штабу. Этого не могло произойти без участия Великобритании, США и НАТО», — подчеркнул Риттер.

Офицер напомнил, что перед атакой и во время нее был поднят в воздух американский Boeing P-8 Poseidon, предназначенный для сбора информации и радиоэлектронной борьбы.

Удар ВСУ по штабу Черноморского флота. Главное

По его мнению, самолет-разведчик был задействован в миссии с тем, чтобы координировать действия ВСУ.

Напомним, что российские военные эксперты неоднократно заявляли о связи полетов самолетов и беспилотников США с последующими атаками со стороны Украины.

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