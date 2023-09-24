Экс-аналитик ЦРУ предсказал судьбу комплексов ATACMS на Украине

Поставки со стороны США украинским военным оперативно-тактических комплексов ATACMS не изменят ход противостояния, рассказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Джонсон отметил, что радиус действия ракет составляет порядка 305 км. Вместе с тем, заметил он, устройства смогут поразить цели в глубине российской территории только в том случае, если комплексы подойдут к линии противостоянии на максимально близкое расстояние.

«Чем ближе они будут к передовой, тем уязвимее станут, и тогда их уничтожат российские дроны», — предупредил аналитик.

Напомним, что США, Германия, Франция, Швеция и другие страны поставляют ВСУ вооружения и военную технику. На первом этапе (весной 2022 года) в пакеты военной помощи входили стрелковое вооружение, ПТУРы, каски, бронежилеты.

В 2023 году ассортимент поставок значительно расширился. В пакетах появились основные боевые танки, дальнобойные ракеты.

Вместе с тем, Киев заявляет, что поставки не удовлетворяют все потребности украинских военных. В частности, ВСУ нужны самолеты, военные корабли, ракеты с большим радиусом действия.