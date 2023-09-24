Экс-аналитик ЦРУ предсказал судьбу комплексов ATACMS на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: российские дроны уничтожат комплексы ATACMS
Поставки со стороны США украинским военным оперативно-тактических комплексов ATACMS не изменят ход противостояния, рассказал в эфире YouTube-канала Dialogue Works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Джонсон отметил, что радиус действия ракет составляет порядка 305 км. Вместе с тем, заметил он, устройства смогут поразить цели в глубине российской территории только в том случае, если комплексы подойдут к линии противостоянии на максимально близкое расстояние.
«Чем ближе они будут к передовой, тем уязвимее станут, и тогда их уничтожат российские дроны», — предупредил аналитик.
Напомним, что США, Германия, Франция, Швеция и другие страны поставляют ВСУ вооружения и военную технику. На первом этапе (весной 2022 года) в пакеты военной помощи входили стрелковое вооружение, ПТУРы, каски, бронежилеты.
В 2023 году ассортимент поставок значительно расширился. В пакетах появились основные боевые танки, дальнобойные ракеты.
Вместе с тем, Киев заявляет, что поставки не удовлетворяют все потребности украинских военных. В частности, ВСУ нужны самолеты, военные корабли, ракеты с большим радиусом действия.
Западные страны не желают поставлять современные вооружения, так как опасаются чрезмерной эскалации конфликта, его географического расширения. Кроме того, лидеры стран НАТО не желают терять позиции на международных рынках вооружений на фоне уничтожения экспортной техники в ходе конфликта.