Германия объявила о поставках Украине надводных дронов

Минобороны Германии заявило о намерении поставить Украине 50 надводных дронов. Это следует из сообщения, размещенного на сайте бундесвера.

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Как стало известно, партия устройств должна прибыть на Украину в кратчайшие сроки. Кроме того, Берлин пообещал Киеву обширный пакет поддержки на сумму около 400 миллионов евро.

В него включат зенитные самоходные установки Gepard, ракеты средней дальности IRIS-T, зимнее снаряжение, комплекты запасных частей к уже поставленным системам и транспортной техники, а также снаряды, мины, другую бронетехнику.

В Минобороны ФРГ подчеркнули, что отдельные проекты стали возможны за счет пожертвований из фондов министерства и сотрудничества с промышленными партнерами.