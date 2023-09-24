Западные государства передают украинским военным устаревшее вооружение, котором им самим уже не требуется, рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Они [ВСУ] получают старье. Эта старая техника не работает хорошо, там есть дыры, требуется ремонт», — пояснил Джонсон.

Аналитик подчеркнул, что ВСУ никогда не смогут победить Россию, так как у Украины практически отсутствует военная промышленность, она всецело зависит от западных поставок.

Напомним, что после взятия под контроль населенных пунктов российские солдаты нередко находят на позициях украинских военных стрелковое оружие 20-х годов прошлого столетия, пулеметы «Максим» и MG-42, противотанковые комплексы с истекшим сроком годности.

Кроме того, в состав пакетов военной помощи со стороны США, Франции, Германии, Польши входят БМП, БТР, основные боевые танки, произведенные в 60-90-х годах XX века.