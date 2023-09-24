В Ереване отреагировали на сообщения о дислокации ВС Армении в Карабахе
Минобороны Армении опровергло заявление Баку об армянских вооруженных силах, дислоцированных в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.
«В сообщении МВД Азербайджана от 24 сентября, как и в других официальных сообщениях, продолжает циркулировать ложное утверждение о присутствии подразделений ВС Армении в Нагорном Карабахе», – сказано в сообщении.
Министерство обороны вновь подчеркнуло, что в Нагорном Карабахе не имеется подразделений ВС Армении.
Ранее в Баку заявили, что обеспечат выход сложившего оружие «личного состава армянской армии» из Нагорного Карабаха.
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