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В Ереване отреагировали на сообщения о дислокации ВС Армении в Карабахе

Минобороны Армении опровергло заявление Баку об армянских вооруженных силах, дислоцированных в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

В Ереване отреагировали на сообщения о дислокации ВС Армении в Карабахе
© Аппарат Президента Республики Армения

«В сообщении МВД Азербайджана от 24 сентября, как и в других официальных сообщениях, продолжает циркулировать ложное утверждение о присутствии подразделений ВС Армении в Нагорном Карабахе», – сказано в сообщении.

Министерство обороны вновь подчеркнуло, что в Нагорном Карабахе не имеется подразделений ВС Армении.

Ранее в Баку заявили, что обеспечат выход сложившего оружие «личного состава армянской армии» из Нагорного Карабаха.

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