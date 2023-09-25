В Белгородской области сработала система ПВО

В Белгородском районе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбито 2 БПЛА самолетного типа», — сказал глава области.

На данный момент, уточнил Гладков, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, добавил он, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Гладков заявил, что при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Уразово в Валуйском городском округе пострадали два человека. По его словам, у одной женщины легкая контузия, у второй — рассечение брови от осколков стекла. Медпомощь им была оказана на месте, госпитализация не потребовалась, добавил глава региона.