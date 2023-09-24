Над Черным морем вновь заметили американский дрон-разведчик

Разведывательный беспилотник ВВС США вновь замечен над Черным морем. Его полет фиксирует сервис отслеживания авиаперелетов Flightradar.

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Дрон RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE11 находится над водами Черного моря к югу от Крыма, он сделал уже множество кругов в указанном районе. Маршрут его полета приближался к южным берегам полуострова на расстояние около 150 километров, а также на дистанцию чуть менее 200 километров от Сочи.

По данным сервиса, RQ-4B вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии около 3:00 по московскому времени. На момент публикации новости его полет продолжается.