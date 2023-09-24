В Белгородской области дрон сбросил бомбу на грузовик

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжающий грузовик КАМАЗ в поселке Новый Волоконовского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях 24 сентября.

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В результате происшествия водитель грузовика получил легую контузию и осколочные ранения. Он самостоятельно обратился в центральную районную больницу. Ему оказали помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.