В Белгородской области дрон сбросил бомбу на грузовик
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжающий грузовик КАМАЗ в поселке Новый Волоконовского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях 24 сентября.
В результате происшествия водитель грузовика получил легую контузию и осколочные ранения. Он самостоятельно обратился в центральную районную больницу. Ему оказали помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.
Как писала «Парламентская газета», ВСУ выпустили 89 различных снарядов по Белгородской области в течение суток 23 сентября. Больше всего ударов ВСУ нанесли по поселку Красное (29 гранатометных выстрелов) и селу Новая Таволжанка (10 артиллерийских и 8 минометных снарядов). Украинские военные использовали в основном артиллерию и беспилотники.