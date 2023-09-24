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В Курском районе 24 сентября второй раз сработала система ПВО

В Курском районе снова сработала система ПВО. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

В Курском районе области сработала система ПВО
© РИА Новости

Глава региона попросил курян сохранять спокойствие.Напомним, сегодня утром украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе Курска. Губернатор уточнил, что результате происшествия незначительно пострадала крыша строения.

Позже жителей Курска сегодня напугали громкие звуки в небе. После этого в телеграм-каналах начала распространяться информация о ещё одном сбитом беспилотнике. Однако пресс-секретарь губернатора Курской области Анастасия Рубанова сообщила, что это не соответствует действительности. Через некоторое время стало известно, что в Курском районе сработала система ПВО.