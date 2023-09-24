В Курском районе области сработала система ПВО

Позже жителей Курска сегодня напугали громкие звуки в небе. После этого в телеграм-каналах начала распространяться информация о ещё одном сбитом беспилотнике. Однако пресс-секретарь губернатора Курской области Анастасия Рубанова сообщила, что это не соответствует действительности. Через некоторое время стало известно, что в Курском районе сработала система ПВО.