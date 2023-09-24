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МО РФ сообщило об улучшении тактического положения на донецком направлении

Российские военные на донецком направлении улучшили свое тактическое положение возле населенного пункта Веселое. Всего за сутки отражено четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Веселого, Красногоровки, Марьинки, Химика, сообщили в Минобороны России, уточнив, что противник потерял до 305 военных.

ВС РФ улучшили тактическое положение на донецком направлении
© РИА Новости

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики. Используя результаты огневого поражения противника, решительными контратакующими действиями российские войска улучшили свое тактическое положение. Всего на данном направлении в течение суток отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Химик и Веселое Донецкой Народной Республики", - сказали в ведомстве.

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В МО РФ уточнили, что "потери противника составили до 305 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США".