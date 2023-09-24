ВС РФ улучшили тактическое положение на донецком направлении

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики. Используя результаты огневого поражения противника, решительными контратакующими действиями российские войска улучшили свое тактическое положение. Всего на данном направлении в течение суток отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Химик и Веселое Донецкой Народной Республики", - сказали в ведомстве.