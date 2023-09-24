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Баку гарантировал вывод из Карабаха безоружного личного состава армянских ВС

Азербайджан объявил, что гарантирует выход из Нагорного Карабаха личного состава армянских Вооруженных сил, сложивших оружие.

Баку обязался обеспечить выход из Карабаха армянских ВС, сдавших оружие
© РИА Новости

19 сентября азербайджанское Минобороны объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе, целью которой обозначалось восстановление конституционного строя Азербайджана.

На следующий день Баку сообщил о взятии под контроль боевых позиций Армении в Карабахе.

В тот же день власти Нагорного Карабаха заявили о достижении соглашения о прекращении огня.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о начале процесса вывода «незаконных армянских вооруженных формирований» с позиций в Нагорном Карабахе и сдаче армянскими военными оружия.

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