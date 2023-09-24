Баку обязался обеспечить выход из Карабаха армянских ВС, сдавших оружие

Азербайджан объявил, что гарантирует выход из Нагорного Карабаха личного состава армянских Вооруженных сил, сложивших оружие.

19 сентября азербайджанское Минобороны объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе, целью которой обозначалось восстановление конституционного строя Азербайджана.

На следующий день Баку сообщил о взятии под контроль боевых позиций Армении в Карабахе.

В тот же день власти Нагорного Карабаха заявили о достижении соглашения о прекращении огня.