Российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в ДНР

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что воздушное судно было ликвидировано в районе Клещевки в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, были перехвачены 3 противорадиолокационные ракеты HARM и 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

При этом за сутки российские военные уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горловка, Степное ДНР, Куземовка Луганской народной республики, Самойловка, Червоногорка, Люимовка, Очереватое Запорожской области и Казачьи Лагери Херсонской области.