Иран заявил о серьезном настрое на восстановление ядерной сделки

Власти Ирана "серьезно настроены" на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе республики, если другие участники сделки будут готовы пойти на этот шаг. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке.

"Говоря об обмене заключенными с США и разблокировании замороженных активов Ирана в Южной Корее, министр иностранных дел нашей страны заявил, что мы всегда проводим с [генсеком ООН] плодотворные консультации по поводу СВПД, - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана. - Обмен сообщениями с США продолжается, и план султана Омана [по восстановлению СВПД] все еще находится на рассмотрении. Если другие участники [сделки] будут готовы, мы серьезно настроены на восстановление СВПД, чтобы все стороны вернулись к [выполнению] своих обязательств в рамках оманской инициативы".

Видео дня

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Документ предусматривал постепенную отмену санкций в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в австрийской столице без какого-либо результата.