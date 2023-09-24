В США передумали исключать $300 млн на обучение ВСУ из оборонного бюджета США

Спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти изменил своё прежнее решение, и не будет исключать $300 млн, предназначенных на обучение ВСУ из оборонного бюджета США. Об этом пишет The Hill.

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Маккарти объяснил репортерам в Капитолии, что он решил оставить в законопроекте помощь Украине в размере 300 миллионов долларов, поскольку на следующей неделе будет предложен законопроект о финансировании Госдепартамента. Он также включает деньги для Киева.

Маккарти отметил, что на следующей неделе Палата представителей планирует единое процедурное голосование сразу по четырем законопроектам об ассигнованиях на деятельность различных правительственных структур, включая Госдепартамент и Пентагон.

Решение Маккарти оставить помощь Киеву в двух законопроектах об ассигнованиях, скорее всего, вызовет сопротивление со стороны члена Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин, которая выступила против отправки дополнительных денег на Украину.

Грин считает, что исключение финансирования Украины из законодательства «должно было произойти несколько недель назад».

Она также отметила, что на следующей неделе Палата представителей собирается рассмотреть «еще один законопроект об ассигнованиях с тоннами денег для Украины». Поэтому Грин вновь собираемся воспрепятствовать этому.