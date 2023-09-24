WSJ: ВС РФ успешно адаптируются к боевым реалиям на Украине

Вооруженные силы России смогли адаптироваться к реалиям на поле боя в ходе конфликта на Украине. Такую оценку приводит газета The Wall Street Journal.

"Мы зафиксировали несколько направлений, по которым [РФ] адаптируется, и, разумеется, внимательно следим [за этим процессом]", - приводит издание слова командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера.

Оно также отмечает, что Россия "извлекла уроки из ошибок", допущенных во время начальной фазы специальной военной операции, а то, как ее ВС адаптируются к реалиям конфликта, "может создать трудности для Украины".