Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух танков Leopard на купянском направлении

Группировка войск "Запад" уничтожила на купянском направлении два танка Leopard и две 152-мм буксируемые гаубицы 2А65 "Мста-Б" Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

© U.S. Army / Markus Rauchenberger

"В ходе боевых действий личным составом группировки войск "Запад" уничтожены два танка Leopard, две 152-мм буксируемые гаубицы 2А65 "Мста-Б" и минометный расчет в районах Стельмаховка, урочище Кринички, Песчаное, Петропавловка", - сказал Зыбинский.

По его словам, в полосе обороны 1-й танковой армии противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 25-й воздушно-десантной бригады на передовых позициях в районе Берестовое. Огнем артиллерии группировки ротация сорвана.

Общие потери противника составили более роты живой силы, два пикапа, один беспилотный летательный аппарат.