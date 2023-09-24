В РФ вступили в силу новые ограничения для службы по контракту

Новые ограничения для службы по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации вступили в силу 24 сентября. Соответствующий приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу опубликован на портале правовой информации.

В перечне указаны заболевания, при наличии которых гражданин признается ограниченно годным к службе по контракту в период мобилизации, военного положения и военного времени.

В приказе перечислены 26 заболеваний и состояний организма, при которых призывать на службу по контракту в ВС РФ не разрешено. Среди них — болезни, которые могут передаваться при контакте с другими лицами, например гепатиты B и С, и активный туберкулез органов дыхания и костей.

В числе других заболеваний — злокачественные новообразования, психические расстройства, инсульты, эпилепсия, бронхиальная астма и др.

Кроме того, не допустят к контрактной службе после ранений или травм с отсутствующими органами или их частями, с умеренным нарушением функций конечностей из-за огнестрельных переломов, а также врожденными аномалиями органов дыхания и проблемах со зрением.